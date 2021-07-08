На Черниговщине спасатели позаботились об осиротевшем аистенке: фото

Чтобы оказать помощь птенцу, пришлось задействовать пожарную автолестницу.

В четверг, 8 июля, работники 17-й Государственной пожарно-спасательной части в городе Прилуки (Черниговская область) откликнулись на обращение в Службу спасения "101" неравнодушных жителей села Густыня, которые сообщили о неприятности, в которую попал птенец аистов, погибших накануне. О спасательной операции сообщили на сайте ДСНС, опубликовав соответствующие фото.

В обращении жителей села речь шла о том, что в гнезде на опоре высоковольтной линии нуждается в помощи аистенок, родители которого по неизвестным причинам погибли.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Спасатели выехали на место происшествия и после отключения электроэнергии с помощью автолестницы добрались до гнезда. Спасенного птенца передали ветеринарам.

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Напомним, ранее в Киевской области местные жители и спасатели помогли аисту починить разрушенное гнездо. Аист не мог самостоятельно справиться с повреждениями, но старательно пытался провести ремонт аварийной конструкции.

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