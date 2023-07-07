На Черниговщине спасатели вытащили из реки тела двух девушек

К поисковым работам было привлечено более 30 человек.

В Черниговской области спасатели извлекли из реки Десна тела двух девушек 2008 года рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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В сообщении указывается, что девочки исчезли вблизи с. Оболонье Коропской территориальной громады.

"По состоянию на 16:00 водолазами были обнаружены и подняты на поверхность из реки Десна тела двух девушек 2008 г. р., которые исчезли вблизи с. Оболонье Коропской территориальной громады Новгород-Сиверского района", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также заявили, что в общей сложности к поисковым работам было привлечено более 30 человек: спасатели, водолазы, полицейские и местные жители.

В полиции Черниговской области уточнили, что около половины четвертого утра в полицию обратилась жительница села Оболонье Коропской громады с сообщением о безвестном исчезновении двух девушек, 14-летней местной жительницы и ее 15-летней подруги из другого села той же громады. Девушки встретились вчера днем в Оболонье и пошли отдыхать на пляж р. Десна в 2 километрах от села. Около 18-ти часов родные общались с ними по телефону, но после того подруги перестали отвечать на звонки.

Сначала мать одной из девушек вместе со знакомой долго пытались отыскать девушек своими силами, однако нашли только их одежду и личные вещи на берегу Десны. После этого они обратились за помощью в полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований открыло производство по факту гибели двух военнослужащих. Лодка с пятью пограничниками перевернулась во время движения притоком реки Днепр.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепропетровской области в Днепре нашли мертвой 15-летнюю девушку. По предварительным данным, она утонула во время отдыха.

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