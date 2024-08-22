На Черниговщине три человека погибли в канализационной шахте

Спасатели достали из канализационной шахты тела погибших – мужчину 1975 г.р., женщины 1984 г.р. и их 17-летнего сына.
В Черниговской области спасатели достали из канализационной шахты тела трех человек.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
"На территории частного дома в городе Новгород-Северский чрезвычайники в средствах защиты органов зрения и дыхания спустились в шахту и получили тела погибших – мужчину 1975 г.р., женщины 1984 г.р. и их 17-летнего сына", – говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства катастрофы устанавливаются правоохранительными органами.
Напомним, на Буковине школьники утонули во время отдыха с учителем.
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