На Черниговщине у мужчины отобрали мотоцикл – потому что напоминал звук "Шахеда" (фото)

В Черниговской области, в селе Иржавец, у местного жителя изъяли мотоцикл. Мужчина систематически нарушал комендантский час и пугал людей, ведь звук мотоцикла напоминал звук дрона-камикадзе Shahed.

Об этом в Facebook сообщил староста села Сергей Сирота.

По словам Сироты, нарушитель несколько раз "сознательно игнорировал просьбы, в том числе и личные".

"Неоднократно в темное время суток и во время действия комендантского часа ездил по Иржавщине, Гужовке, Парафиевке на мотоцикле без фары, стопов, поворотов, шлема и номеров", — рассказал староста.

Он также добавил, что звук мотоцикла без глушителя напоминает звук российского дрона-камикадзе иранского производства Shahed, из-за чего жители сел иногда пугались и обращались за помощью.

"К сожалению, полиция не смогла его поймать. Но мы сегодня положили этому конец. И хочу предупредить всех, кто нарушает ПДД, игнорирует комендантский час, считает, что война где-то далеко и можно пить алкоголь, курить "траву" и веселиться всю ночь, мешая отдыхать громаде — мы не позволим этого делать", — написал Сергей Сирота.

Мотоцикл у нарушителя изъяли и передадут полиции.

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