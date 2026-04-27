На Черниговщине умер 12-летний мальчик: врача обвиняют в роковой ошибке

На Черниговщине будут судить врача

Реклама

Следователи Нежинского районного управления полиции направили в суд обвинительный акт в отношении врача одной из больниц Нежинского района. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что повлекло смерть ребенка.

По данным полиции, 5 июня 2025 года к врачу общей практики — семейной медицины обратилась мать с 12-летним сыном. У мальчика была высокая температура и сыпь по телу.

Во время осмотра врач установила частично правильный диагноз — «скарлатина». В то же время, по утверждению следствия, она неправильно определила степень тяжести состояния ребенка и не предоставила медицинскую помощь в полном объеме.

Реклама

Из-за неправильной оценки состояния и ошибочной тактики лечения тяжелая бактериальная инфекция развивалась без надлежащего лечения. Это, по данным следствия, привело к смерти мальчика.

В ходе досудебного расследования было установлено, что врач допустила грубое нарушение стандартов предоставления медицинской помощи, проигнорировав должностную инструкцию и требования действующего законодательства. В частности, она не обеспечила надлежащий уровень диагностики и обследования пациента, в результате чего неправильно установила диагноз и назначила лечение.

Следователи завершили досудебное расследование по уголовному производству и составили обвинительный акт по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В случае доказательства вины врачу грозит до трех или до пяти лет ограничения свободы. Также ее могут лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Реклама

Материалы уголовного производства вместе с обвинительным актом переданы прокурору Нежинской окружной прокуратуры для направления в суд.

Новости партнеров