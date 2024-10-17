На Черниговщине в частном доме взорвалась граната: полиция сообщила подробности

Полиция Черниговщины расследует обстоятельства взрыва в сельском доме, в результате которого три человека получили ранения.

В четверг, 17 октября, около 14:00 в полицию Черниговской области поступило сообщение о взрыве в частном доме в селе Ярославка Нежинского района. В результате взрыва три человека получили ранения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Черниговской области.

По факту взрыва боевой гранаты начато уголовное производство

"На место происшествия немедленно прибыла группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа отделения полиции №2 (г. Бобровица) Нежинского райуправления полиции, спасатели ГСЧС и медики. Предварительно известно, что в доме взорвалась граната, в результате чего мужчина и две женщины получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы", – говорится в сообщении.

В результате взрыва три человека получили ранения

По факту взрыва боеприпаса начато уголовное производство по ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает наказание злоумышленника в виде лишения свободы сроком от 3 до 7 лет.

Напомним, в Киеве мужчина пытался убить родного брата, бросив гранату в окно его квартиры. Мотивом совершения преступления был конфликт между братьями по поводу права собственности на квартиру.

Читайте также: