На Черниговщине в ДТП погибла семья: в больнице скончался еще один ребенок

Автомобиль, в салоне которого находились четыре человека, влетел под пассажирский поезд.

В Черниговской области в больнице умер трехлетний ребенок, который вместе с родителями и восьмилетней сестренкой находился в салоне авто, влетевшего под поезд. К слову, ее родители и старшая дочь погибли на месте ДТП.

Об этом сообщил департамент по гражданской защите и оборонной работе Черниговской ОВА.

В свою очередь, в полиции сообщают, что в ДТП на железнодорожном переезде вблизи поселка Куликовка столкнулись электропоезд и легковой автомобиль. Водитель проигнорировал запрещенные сигналы на переезде и тронулся.

В результате столкновения погибли 32-летний водитель, его 29-летняя жена. В салоне также находились двое детей. Восьмилетняя девочка погибла на месте аварии Трехлетний ребенок был госпитализирован в областную детскую больницу, где она скончалась от травм.

"Второго ребенка, который получил травмы, сотрудники ГРПП поместили в служебный автомобиль и помчались навстречу "скорой" помощи, а затем сопровождали карету медиков в больницу. К сожалению, 3-летняя девочка скончалась в больнице", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в Черниговской области авто влетело под пассажирский поезд 12 июля. Водитель автомобиля, несмотря на предупреждения и звуковые сигналы, выскочил перед пассажирским поездом, из-за чего произошло столкновение. На месте аварии погибли мужчина, женщина и ребенок.

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