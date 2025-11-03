- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
На Черниговщине во время полевых работ сдетонировал российский БПЛА — есть погибшие
В результате взрыва дрона погибли двое мужчин, а третьего доставили в больницу.
В Черниговской области, в Нежинском районе, во время полевых работ сдетонировал российский БПЛА. В результате взрыва дрона два человека погибли.
Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.
«В результате взрыва погибли двое мужчин — 1993 и 2004 годов рождения. Еще один мужчина, 1973 года рождения, получил ранения и был госпитализирован», — сообщили в ГСЧС.
Также по их словам, повреждены три единицы сельскохозяйственной техники.
Спасатели напомнили правила обращения с подозрительными предметами.
«Не приближайтесь, не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте по номерам 101 или 102», — призвали в ГСЧС.
Ранее работники железной дороги рассказали об опасности на работе во время полномасштабной войны.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: ТСН 15:00 новости 3 ноября. Переговоры Зеленского, Трампа и Путина. ЕС накрыли ДРОНЫ