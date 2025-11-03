На Черниговщине во время полевых работ сдетонировал российский БПЛА — есть погибшие

Полевые работы закончились взрывом БПЛА в Черниговской области

В Черниговской области, в Нежинском районе, во время полевых работ сдетонировал российский БПЛА. В результате взрыва дрона два человека погибли.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС Украины.

«В результате взрыва погибли двое мужчин — 1993 и 2004 годов рождения. Еще один мужчина, 1973 года рождения, получил ранения и был госпитализирован», — сообщили в ГСЧС.

Также по их словам, повреждены три единицы сельскохозяйственной техники.

Спасатели напомнили правила обращения с подозрительными предметами.

«Не приближайтесь, не прикасайтесь к ним и сразу сообщайте по номерам 101 или 102», — призвали в ГСЧС.

Ранее работники железной дороги рассказали об опасности на работе во время полномасштабной войны.

