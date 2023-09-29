На Черниговщине женщина "насмотрелась шоу" и получила 5 лет тюрьмы за лайки в соцсети: подробности

В Черниговской области к 5 годам лишения свободы приговорили пенсионерку, которая в социальных сетях прославляла оккупационную армию. На суде она вину признала и раскаялась и добавила, что уже "на стороне Украины".

Об этом говорится в приговоре Прилуцкого районного суда Черниговской области.

Что натворила пенсионерка

По данным материалов суда, женщина весной 2022 года в запрещенной в Украине соцсети "Одноклассники" лайкала и автоматически распространяла на своей странице материалы, отрицавшие преступную войну России против Украины и прославлявшие оккупационную армию.

На суде она вину признала и объяснила, что поступила так, потому что "насмотрелась политических шоу" и не знала, что в Украине распространение таких материалов незаконно. Она добавила, что сейчас на "стороне Украины".

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Однако суд признал ее виновной по ч. 2,3 ст. 436-2 УК Украины. Пенсионерку с Черниговщины приговорили к 5 годам лишения свободы без конфискации всего имущества. Кроме того, у нее изъяли мобильный телефон и ноутбук, с которых она распространяла российскую пропаганду. Также она должна заплатить более 18 тысяч гривен за проведение экспертиз.

Женщина подписывала петиции о "причастности США к распространению коронавируса" и против президента Украины

По данным журналистов BBC, имя пенсионерки также фигурировало в подписях под петициями под названием "США должны каяться и платить всем за созданный ими коронавирус", а в январе 2022 года она была среди 14 украинцев, подписавших петицию с названием "Украинский народ все больше ненавидит Зеленского".

Журналисты также проанализировали ее страницу в "Одноклассниках", где у женщины есть 178 друзей. Кроме сообщений, за которые ее судили, там еще много пророссийских, в частности о "победе России", "фашистах в Украине" и прочее. Она также была подписана на группу "Мой дом СССР".

Одно из сообщений, за которое наказали пенсионерку / Фото: ВВС Украина

Что говорят адвокаты и правозащитники

Адвокат женщины Александр Басенко считает приговор суда слишком строгим. Свою подзащитную в комментарии ВВС он называет "пожилой и больной женщиной". Он также добавил, что сейчас она находится на свободе, а он готовит апелляцию на решение.

Эксперт Центра гражданских свобод Владимир Яворский тоже считает приговор женщине слишком строгим. А вот юрист Ирина Гончар отмечает, что именно таких людей, которые распространяют российскую пропаганду, потом вербуют российские спецслужбы, предлагая фотографировать места дислокации Сил обороны.

Напомним, в Киевской области задержали пилота авиакомпании, который радовался ракетным ударам и ждал оккупации столицы.

Читайте также: