На Черниговщине женщина одним ударом ножа убила своего гостя
В квартире между мужчиной и женщиной разразилась ссора, которая закончилась убийством.
На Черниговщине в квартире одной из многоэтажек обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.
Об этом сообщили в полиции.
«Правоохранители установили, что к убийству причастна 42-летняя владелица квартиры. Предварительно стало известно, что между женщиной и ее гостем возник конфликт, во время которого злоумышленница схватила нож и ударила его в шею своего знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали женщину и поместили ее в изолятор временного содержания.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
