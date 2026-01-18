ТСН в социальных сетях

239
На Черниговщине женщина одним ударом ножа убила своего гостя

В квартире между мужчиной и женщиной разразилась ссора, которая закончилась убийством.

Анастасия Павленко
Полиция расследует дело

Полиция расследует дело / © Национальная полиция Украины

На Черниговщине в квартире одной из многоэтажек обнаружено тело 49-летнего мужчины с ножевым ранением шеи.

Об этом сообщили в полиции.

«Правоохранители установили, что к убийству причастна 42-летняя владелица квартиры. Предварительно стало известно, что между женщиной и ее гостем возник конфликт, во время которого злоумышленница схватила нож и ударила его в шею своего знакомого. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Полицейские задержали женщину и поместили ее в изолятор временного содержания.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Напомним, в Киеве произошел взрыв в одном из хостелов по улице Жилянской. Инцидент произошел из-за конфликта между двумя жителями заведения.

239
