На Черниговщине зять женился на теще и они воспитывают четырех детей: подробности и фото

В Черниговской области зять женился на теще. Виктор и Елена Алексиенко поженились еще в 2021 году, и теперь они воспитывают четырех детей.

Об этом пишет черниговское издание "Вестник Ч".

Зять и теща воспитывают четырех детей

45-летняя Елена является мамой только 12-летней Кати. Для 8-летнего Тимофея, 5-летней Ники, 11-летнего Максима женщина является бабушкой. Однако Елена говорит, что все дети называют ее мамой.

Ранее старшая дочь Елены — Евгения была замужем за 48-летним Виктором, однако впоследствии они расстались и теперь бывшая жена Виктора и дочь Елены живет совместно со старшим сыном своего экс-мужа — Егором.

Супруги Елены и Виктора говорят, что они любят друг друга и им комфортно.

Как Виктор познакомился с Евгенией – дочерью Елены

Виктор рассказал, что раньше он был женат на дочери Елены — Евгении. Их тогда познакомила дочь мужчины, которая дружила с его бывшей женой. Тогда Виктору было 37 лет, а девушке всего 17.

С Еленой – своей тещей Виктор был знаком раньше. Сначала женщина была против отношений своей дочери со старшим мужчиной, однако со временем смирилась.

Разрыв Евгении и Виктора закончился криминалом

У Виктора и Евгении родилось четверо детей, впоследствии пара решила разойтись.

"Женя с 2017 года уже жила с моим старшим сыном Егором. Перед тем у них в Ильмовке умер Ярослав, в три с половиной месяца. Их первый общий ребенок", — говорит Виктор.

Мужчина утверждает, что он пытался помириться с Евгенией, однако она переехала к матери и отвергла его старания. Виктор же хотел забрать общих детей у жены.

"Витя приехал к нам в Лопатин злой, а я ехала навстречу велосипедом. Немного выпив был. Велосипед остановил. Спрашиваю: "Что ты здесь забыл?" Он — ко мне, драка возникла", — вспоминает Елена.

Мужчина тогда порезал свою тещу и поджег в ее дворе солому. За это его приговорили к двум годам.

Зять извинился перед бывшей тещей и пригласил на свидание в СИЗО

После того как мужчина вышел на свободу, он решил помириться со своей бывшей женой и тещей.

"Через день звонит по телефону: «Как там мои дети? А можно я тебе звонить? Затем: "Приезжай ко мне на свидание". "Как, я же теща, какая зятя посадила?" "Ну и что". И я давай к нему ежемесячно ездить на свидание", — вспоминает Елена.

Затем они пытались забрать из приюта детей Виктора и внуков Елены. Пара говорит, что их возвело общее горе, а дальше возникла симпатия, и они решили жениться. Детей они забрали и совместно их воспитывают.

Своей бывшей жене и сыну Виктор приобрел жилье и теперь молодые супруги живут отдельно.

ТСН.ua уже раньше писал об этой семье. Раньше там произошла трагедия — от отравления грибами умерли двое детей. Это произошло в 2021 году в селе Александровка Добрянского общества 26 апреля. Там мать накормила четырех детей похлебкой с грибами. Утром 30 апреля в реанимации областной детской больницы 5-летняя Алина скончалась, у девочки отказали внутренние органы. Впоследствии вслед за сестричкой скончался 7-месячный мальчик.

Новости Украины: в Черниговской области дети отравились супом с весенними грибами

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