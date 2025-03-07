На Чернобыльской АЭС остановили тление после атаки дрона — Минприроды

14 февраля российская атака дронов повредила арку нового безопасного конфайнмента (НБК) на Чернобыльской АЭС. После возникшего пожара и длительного тления оболочки ситуацию удалось полностью ликвидировать только 7 марта.

Об этом сообщило Минприроды.

"14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью арку нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки арки НБК продолжал тление", — отметила министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Радиационная ситуация остается стабильной и находится под постоянным контролем. Сейчас продолжаются мониторинг и дежурство подразделений ГСЧС.

"Теперь наша задача — провести качественный анализ повреждения арки НБК и восстановить ее функционирование", — говорится в сообщении.

Напомним, 7 марта россияне атаковали Одесскую область.

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