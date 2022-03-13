На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: системы охлаждения снова заработали

На Чернобыльской АЭС возобновили электроснабжение: системы охлаждения снова заработали

Над восстановлением электроснабжения работали украинские атомщики и электрики.

На Чернобыльской атомной электростанции специалистов НЭК "Укрэнерго" возобновили электроснабжение. Теперь системы охлаждения снова будут работать в штатном режиме

Об этом сообщает Энергоатом со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

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"Сегодня благодаря невероятным усилиям специалистов НЭК "Укрэнерго", наших атомщиков и электриков удалось вернуть электроснабжение на ЧАЭС, захваченной российскими оккупантами. Наши украинские энергетики, рискуя собственным здоровьем и жизнью, смогли предотвратить риск возможной ядерной катастрофы, угрожавшей всей Европе", – подчеркивает Галущенко.

По его словам, теперь системы охлаждения отработанных ядерных сборок будут снова работать в штатном режиме, а не от резервного питания.

Галущенко отмечает, что ЧАЭС это объект украинской энергетики, и Украине не нужна никакая помощь для обеспечения или восстановления электроснабжения на наших объектах.

Министр энергетики в очередной раз обратился к международным партнерам, Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ с призывом помочь Украине защитить ядерные объекты.

"Сейчас необходимо заставить врага покинуть АЭС и установить 30-километровую демилитаризованную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины", — подчеркнул Галущенко.

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