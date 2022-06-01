На Чернобыльскую АЭС прибыли инспекторы МАГАТЭ: фото

В зоне отчуждения началась миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Представители МАГАТЭ в зоне отчуждения проверят объекты использования ядерной энергии и оценят, смогут ли они безопасно функционировать после освобождения от российских оккупантов.

Об этом сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Во время миссии специалисты проверят, есть ли на предприятии соответствующие технические эксперты по безопасности ядерных материалов, радиоактивных отходов и отработанного ядерного топлива.

"Эксперты МАГАТЭ будут обсуждать со специалистами предприятий соответствующие аспекты ядерной и радиационной безопасности, физической защиты, аварийной готовности", — уточнили в инспекции.

Также на госспецпредприятии "Чернобыльская АЭС" инспекторы МАГАТЭ проверяют отсутствие незаявленного ядерного материала в соответствии с Соглашением о применении гарантий в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

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