В Карпатах держится мороз: какая ситуация на горе Поп Иван

-6°С и шквальный ветер: на горе Поп Иван 23 марта настоящая зима, спасатели призывают к осторожности.

Светлана Несчетная
Гора Поп Иван 23 марта

Горные спасатели Прикарпатья обнародовали данные о погодных условиях на одной из самых высоких вершин украинских Карпат.

На утро понедельника, 23 марта, на горе Поп Иван Черногорский сохраняется зимний характер погоды. Как отметили Горные спасатели Прикарпатья в Facebook, температура воздуха -6°С; ветер восточный, 5 м/с; видимость ограничена (облачно).

Спасатели отмечают, что, несмотря на календарную весну, высокогорье остается зоной повышенной опасности. Сочетание мороза и ветра значительно повышает риск переохлаждения, а облачность затрудняет ориентировку на местности.

Планируя выход в высокогорье, обязательно проверяйте прогноз лавинной опасности, имейте соответствующее снаряжение и зарегистрируйте свой маршрут в горной поисково-спасательной службе.

