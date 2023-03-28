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На Черном море повысилась минная опасность: одесситов предупреждают об опасности

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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На Черном море повысилась минная опасность: одесситов предупреждают об опасности

Фото: Оперативное командование "Юг"

Вдоль побережья могут дрейфовать взрывоопасные предметы.

Во вторник, 28 марта, из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. В частности, они могут быть прибиты к берегу.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивка к берегу, а также их дрейфование вдоль побережья", — подчеркнул он.

Представитель ОВА предупреждает одесситов и гостей региона о возможной опасности в пляжной зоне слишком высокой. По его словам, вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

"В случае обнаружения морской мины или похожих на них предметов ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо безотлагательно сообщать по номеру 102", — отметил Братчук.

Напомним, 26 марта в Одесском районе, в селе Сычавка, сдетонировала морская мина. Поврежден дачный дом на побережье Черного моря. Погибших и пострадавших нет.

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Дата публикации
Просмотры
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