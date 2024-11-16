На что будет делать ставки Россия зимой: ответ Зеленского

Россияне будут делать все возможное и невозможное, чтобы сделать зиму невыносимой для украинцев. Поэтому к этому должны готовиться все.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью "Cуспільне".

"С 11 октября, в год блэкаутов, мы понимаем, что тогда применялось начало их системных атак. Происходили смежные атаки, дроновые атаки. Разведка не просто готовит ежедневно отчеты. Мы понимаем, что они могут сделать, комбиновые удары, накапливается оружие для атак, чтобы устроить блэкауты... Это война. Нам нужно готовиться ко всему", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ракетные удары врага повреждают объекты критической инфраструктуры. Украинцы готовятся к тяжелой зиме, которая может сопровождаться длительными отключениями света.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве могут превентивно отключать свет из-за угрозы ракетного удара России.

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