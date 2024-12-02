"На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы" – Зеленский (видео)

Желательно, чтобы РФ поняла, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и сражаемся с врагом, отметил Владимир Зеленский.

Россия должна осознать преступления, которые совершает в Украине.



Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.



Когда Зеленского спросили, на какие уступки должна пойти РФ во время возможных мирных переговоров, он ответил: "На что должна пойти Россия? На три буквы. Желательно, чтобы она поняла, что она делает – убивает нас, а мы защищаемся и боремся с врагом. Пока что наши планы неизменны. Конечно, мы очень хотим быть сильнее, чтобы в 2025 году завершилась эта война. Извините за недипломатическое выражение".

Президент также отметил, что его переговоры с Олафом Шольцем в формате тет-а-тет продолжались почти два с половиной часа вместо запланированных 40 минут, а главными темами стали усиление фронта, будущая роль Евросоюза и приглашение для Украины в НАТО.

"Я объяснил, насколько нам важно иметь серьезные гарантии безопасности, был достаточно открыт с канцлером относительно НАТО и наших гарантий безопасности. Кому мы верим, а кому уже никогда не поверим. Пусть все детали останутся между нами, поэтому был такой долгий разговор", – сказал он.

Кроме того, по словам главы государства, на встрече речь шла о смене власти в Соединенных Штатах.

"Мы очень надеемся, что поддержка новой администрации Соединенных Штатов Америки будет сильной, еще более сильной, и что политика Соединенных Штатов не изменится. Прежде всего мы должны говорить об этом здесь, в Европе, и думать, как можем еще усилить наше государство, какие бы вызовы нас не ожидали", – резюмировал Зеленский.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц прибыл в Киев, чтобы во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским выяснить, к чему тот готов относительно мирных переговоров с Россией.

На что должна пойти Россия? Желательно на три буквы — Зеленский