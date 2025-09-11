На что ставит Кремль: авиаэксперт сообщил, какое производство Россия сделала приоритетным

Российский «Шахед» / © iStock

Многие стандарты НАТО по введению войны уже изменяются. К тому же говорят, что россияне могут создать совершенно новую разработку истребителей или беспилотников.

Как заметил авиационный эксперт Константин Криволап, сейчас артиллерийская система может перекрыть серую зону. Беспилотник несет тот же снаряд даже на большее расстояние. Об этом он сказал в эфире 24 Канала.

На чем РФ сосредоточила производственные мощности

Следует помнить, что основные российские истребители — это Су-30, Су-34, Су-35 и где-то якобы Су-57, который называют «самолетом пятого поколения», но он таковым не является. До 2015 года Россия производила до 14 таких судов каждый год. Сейчас больше 8 машин страна-агрессорка сделать не может.

«Су-57 вместе с 5 прототипами всего около 19 самолетов. Это все, что смогла Россия. Для сравнения F-35 производят в количестве 150 в год», — рассказал авиационный эксперт.

Что касается самолета ПАК ДА (перспективный авиационный комплекс дальней авиации — ред.), то раньше 2030 его даже не стоит ожидать. Если говорим о гражданской авиации, то оккупанты хотели выпустить около 60 машин. Но пока удалось только одну или три.

Все, что касается технологий, серьезного производства — в России ничего нет. Кроме ракеты «Орешник», которую уже перевели в Беларусь, даже нет сообщений, что россияне пытаются делать что-то существенное в этой области.

«Сейчас враг сконцентрировался на беспилотниках, особенно мощно на „Шахедах“, которые хотят производить в больших количествах. Это серьезный вызов нашей системе ПВО», — подчеркнул Константин Криволап.

У России — проблемы с авиацией

Напомним, после операции «Паутина», в результате которой были поражены десятки самолетов стратегической авиации РФ, Россия начала развивать производственные мощности авиационного завода в Казани. Там могут строить стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также самолеты дальней авиации Ту-22М3. Однако строительство отстает от графика из-за санкций, а также отсутствия квалифицированной рабочей силы.