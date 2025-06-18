На что тратит пожертвования смертельно больной Назарий Гусаков: подробности громкого скандала

Назарий Гусаков

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Львовянина Назария Гусакова, который страдает от смертельного генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии, заподозрили в махинациях со сбором денег на лечение. 31-летний мужчина годами собирает деньги на дорогие лекарства, но у жертвователей возникли сомнения, что мужчина тратит их по назначению.

ТСН.ua собрал все, что известно об этом скандале.

Кто такой Назарий Гусаков

Львовянину Назарию Гусакову поставили страшный диагноз 30 лет назад, когда ему было всего 1 год и 2 месяца. Спинальная мышечная атрофия (СМА) поражает мышцы, отвечающие за глотание, держание головы, двигательные функции и дыхание.

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До 6 лет он еще мог самостоятельно сидеть и поднимать руки, но с возрастом нарушения опорного аппарата усложнились. Теперь Назарий может только двигать головой и пальцами рук.

Мужчине необходимо пожизненно принимать дорогостоящие препараты, которые стоят 250 тыс. грн за один флакон.

Как помогают больному мужчине

Во Львовском горсовете уверяют, что до конца 2025 года полностью покрыли потребность в лечении Назария Гусакова. В частности, в июне 2024 года на его лечение город выделил 3,5 миллиона гривен. В этом году на приобретение 10 флаконов — еще 2,5 млн грн.

Городской голова Львова Андрей Садовый написал, что Назар Гусаков стал первым взрослым львовянином, который начал получать эти лекарства бесплатно.

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«Он прошел генетическую экспертизу, и специалисты Института наследственной патологии определили ему нужную дозировку. Согласно договоренностям, производитель бесплатно удваивает каждую купленную городом упаковку», — говорится в сообщении.

Однако сборов на лекарства в соцсетях Назарий Гусаков не прекратил, они регулярно распространялись, смертельно больной мужчина обращался за помощью к известным медийщикам.

Почему появились подозрения

Подозрения относительно финансовых махинаций появились после просьбы одной из пользовательниц сети Х, которая перечислила Гусакову донат, предоставить отчеты о потраченных деньгах с проведенных им сборов.

Назарий Гусаков обиженно написал, что никого не заставляет донатить для помощи в его непростой жизни, но все же пообещал показать чек.

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После чего больной мужчина опубликовал два фото — с изображением чека от 21 мая 2025 года о перечислении 1,5 млн грн на имя Дениса Чухалова и нескольких упаковок препарата Evrysdi («Рисдиплам»).

Впрочем пользователи заметили, что Назарий несколько раз использовал одно и то же фото, чтобы проиллюстрировать посты о покупке лекарств. Кроме того, само фото имеет признаки подделки с помощью фоторедактора.

Кроме того, Денис Чухалов в комментарии zaxid.netсообщил, что 1,5 млн грн он получил не за лекарства, а для перевода на криптокошелек, якобы для покупки лекарств за рубежом.

Куда тратятся деньги?

По криптокошельку Назария Гусакова пользователи соцсети Х заметили интересную деталь — оборот криптовалюты на нем составляет 2,7 млн долларов. Речь идет о криптокошельке, который Назарий Гусаков указывал во время собрания. Это усилило подозрения в финансовых махинациях.

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Некоторые пользователи предположили, что часть денег могли потратить на азартные игры, включая ставки на спорт.

«Сегодня нашла много старых постов о ставках. Судя по тому, как часто человек это делал и в каких суммах, теория о зависимости действительно имеет место быть», — пишет пользовательница call me AI.

Что говорит Назарий Гусаков

Пока Назарий никак не комментировал эти обвинения. В своем Telegram-канале в понедельник, 16 июня, он призвал подписчиков «не донатить», если кто-то имеет подозрения, что деньги используются нечестно.

«Пожалуйста, не донатьте мне если вы считаете „мои миллионы“. Я благодарю, что имею работу и тем, кто поддерживает меня просто так. Поддерживает мою жизнь. Я благодарю город и моих врачей, что имею часть лекарств, которые покрывает город. Пусть этого мало и неизвестно, как долго будет, но оно есть», — написал он.

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В то же время Назарий покинул соцсеть X, где был активным в последнее время.

«Не хочу поддержки ни словесной, ни материальной. Не хочу ничего… У меня нет ничего: ни квартиры, ни машины. Я живу в старом общежитии на пятом этаже, где пандус и лифт пришлось выгрызать. У меня бабушка и дедушка в возрасте… Я просто живу как могу и сколько могу. Я борюсь», — написал он в своей последней заметке.

Напомним, в Виннице злоумышленник завладел почти миллионом гривен, которые были выплачены государством матери военнослужащего, погибшего на войне.