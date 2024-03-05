На что тратят деньги украинские беженцы за границей: банкиры дали ответ

Опрос проводился среди украинских банкиров по структуре карточных расходов их клиентов, которые с начала полномасштабной войны уехали за границу Украины.

Основной статьей расходов украинских беженцев за границей с начала войны стабильно остаются продукты питания.

Об этом говорится в материале РБК-Украина, которое опросило украинских банкиров относительно структуры карточных расходов их клиентов, которые с начала полномасштабной войны выехали за границу Украины.

На что преимущественно тратят деньги украинцы за границей

По данным директора департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Дениса Воробьева, ТОП-категории расходов клиентов банка, временно находящихся за границей, с начала войны практически не меняются. Чаще всего тратят на продукты – 34% всех клиентов банка за границей оплачивали эту категорию товаров в 4 квартале 2023 года. Для сравнения, в первом квартале 2022 года эту категорию товаров оплатили 31% клиентов за рубежом.

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На втором месте рейтинга – кафе и рестораны: 21% в 4 квартале 2023 и 16% в 1 квартале 2022 года.

Затем – аптеки: 19% в 4 квартале 2023-го и 15% в 1 квартале 2022 года.

А дальше – одежда/обувь, АЗС (топливо и сопутствующие товары), транспорт/отели.

ТОП-3 стран, где больше всего транзакций картами ПУМБ, – Польша, Германия и Чехия.

А вот в Правэкс Банке среди стран с наибольшей долей зарубежных операций называют Польшу, Германию, Испанию, Ирландию, Нидерланды, Великобританию, США и Италию.

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Интересна также статистика банка по росту доли расходов украинцев-клиентов банка за рубежом с начала войны.

Так, по информации начальника отдела по работе с физлицами главного управления розничного бизнеса Правэкс Банка Олега Заяца, в 2022 году по сравнению с предыдущим довоенным годом общее количество карточных платежных операций выросло на 128%, а общая сумма — на 91%. Тенденция к увеличению расходов сохранялась и в течение 2023 года, хоть и меньшими темпами, чем в 2022 году. Речь идет об объемах безналичных платежей картами украинских банков.

Напомним, Международная организация по миграции обнародовала данные, сколько украинцев покинули свои дома за время полномасштабного вторжения РФ.

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