На дали мяса: в Тернопольской области мужчина из-за ужина убил отца и тяжело ранил брата (фото, видео)

На дали мяса: в Тернопольской области мужчина из-за ужина убил отца и тяжело ранил брата (фото, видео)

Брат и отец отказались делиться с подозреваемым едой.

В Тернопольской области мужчина через ужин убил родного отца и тяжело ранил брата. Подозреваемый был задержан.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

Трагедия произошла в Кременецком районе. По данным следствия, 61-летний отец жил вместе с двумя своими сыновьями. Никто из мужчин не работал, они злоупотребляли алкоголем. В день трагедии отец со старшим сыном резали поросенка у соседа, другой мужчина помогал односельчанину. С одними мужчинами за работу рассчитались мясом, с другим – водкой.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

Во время ужина отец и старший брат не захотели делится с подозреваемым мясом. Тогда он выхватил нож и убил папу. Брата он ранил ножницами.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

После содеянного мужчина побежал к соседям и рассказал об убийстве. На место происшествия вызвали медиков и полицию. Из-за травм 61-летний мужчина скончался на месте трагедии, его сын госпитализирован в реанимацию. Подозреваемый был задержан. Ему инкриминируют статью 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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