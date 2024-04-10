"На дембель": российский военный "отработал" по товарищу из РПГ (видео)

В армии РФ нередко применяют "дружеский" огонь против своих же.

Да, российский военный отправил "на дембель" своего нерадивого сослуживца. Оккупант время стрельбы из РПГ в сторону украинских позиций "мастерски" поразил своего собратья реактивной струей пороховых газов через сопло гранатомета.

Об этом пишет журналист Юрий Бутусов.

Российский военный "отработал" по товарищу из РПГ

Ранее на Авдеевском направлении ВСУ уничтожили сразу 16 единиц техники. Задание выполнили бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ.

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