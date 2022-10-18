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На деоккупированной Харьковщине эксгумировали тела более 600 погибших — МВД

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На деоккупированной Харьковщине эксгумировали тела более 600 погибших — МВД

Фото: Associated Press

В освобожденных населенных пунктах находят застенки.

Правоохранители эксгумировали тела более 600 человек, погибших во время временной оккупации Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министра внутренних дел Денис Монастырский.

Специалисты не сразу идентифицируют по ДНК погибших. По словам главы МВД, это может продолжаться неделями или даже месяцами.

Монастырский отметил, что деоккупированные территории правоохранители обнаруживают пытки, которые устраивали солдаты российской армии.

"Мы понимаем, что любая оккупированная территория – это десятки замученных гражданских людей, пленных наших украинских военных", — сказал он.

Напомним, в Изюме массовое захоронение нашли в лесополосе. Там спасатели совместно с другими службами эксгумировали 447 тел.

В МВД сообщают, что российские оккупанты во время отступления пройдут массовые захоронения украинцев, которых они жестоко убили.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
281
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