На деоккупированной Херсонщине исчез свет, есть перебои с водой: детали

На деоккупированной территории Херсонской области произошло отключение света. В Херсоне также наблюдаются перебои с водой.

Об этом заявил глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

"Отсутствие электроэнергии по всей деоккупированной части Херсонщины в результате вражеских атак на критическую инфраструктуру в соседней Николаевской области привело к авариям в системе водоснабжения нашей общины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за гидроударов, вызванных отключением электричества, в водопроводной сети в Текстильном Херсоне возникли перебои с водоснабжением. До конца суток специалисты водоканала проведут работы по повышению давления в водопроводной сети и на выходные жители села будут с водой. Уже с начала следующей недели специалисты приступят к капитальному ремонту поврежденного участка водовода.

Мрочко также обратился к жителям за возможностью сделать запас воды для обеспечения своих нужд.

Как сообщалось, утром 11 апреля произошла третья массированная атака армии РФ на энергетику Украины. "Укрэнерго" призывает украинцев снизить потребление электричества из-за российских атак.

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