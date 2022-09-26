На деоккупированной территории Харьковщины обнаружили еще одну застенку россиян (фото)

В освобожденном от российских оккупантов селе Липцы на Харьковщине обнаружили "пункт" так называемой "Луганской народной республики".
помещении "народной милиции " ЛНР " российская армия удерживала людей. Пробку захватчики называли "подвалом". В подвальном помещении псевдоправоохранительного органа оккупанты содержали людей и подвергали их пыткам.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и в СБУ.
Пыткам боевики подвергали людей, которые поддерживали территориальную целостность Украины и отказывались сотрудничать с врагом. По информации СБУ, россияне применяли к заключенным жестокую пытку. Затем украинцев силой вывозили их на территорию РФ.
Правоохранители открыли производство по статье "нарушение законов и обычаев войны". Также продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всего круга лиц, пострадавших от пыток оккупантов, а также всех военных преступников, причастных к издевательству над гражданским населением.
Напомним, после деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и украинских военных. Специалисты эксгумировали 447 тел. Среди них было 22 военнослужащих и пятеро детей.
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