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На деоккупированных территориях фиксируют ежедневно две сотни кровавых преступлений россиян — Генштаб

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На деоккупированных территориях фиксируют ежедневно две сотни кровавых преступлений россиян — Генштаб

Фото: Associated Press

После деоккупации украинских территорий всплывают факты убийств и пыток военных ВСУ и мирных жителей.

Ежедневно правоохранители фиксируют не менее двухсот таких преступлений на частично занятых и освобожденных территориях.

Об этом сообщают в Генштабе.

"На временно занятых и уже освобожденных от врага украинских территориях ежедневно фиксируется до двухсот кровавых военных преступлений, совершенных российскими оккупантами. Минная опасность в освобожденных городах и селах остается высокой, более 70 000 квадратных километров в десяти областях заминированы боеприпасами. Силы обороны принимают меры по скорейшему возвращению мирной жизни в освобожденные громады", — говорится в сообщении.

Напомним, что Россия не будет выплачивать зарплаты "ЛДНРовцам", которые находятся в больнице, пока те снова не станут в строй.

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