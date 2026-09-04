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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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На деревьях возле Чернобыля появились странные метки: кто их оставляет и зачем

В Чернобыльском заповеднике зафиксировали совместное маркирование деревьев различными дикими животными. Даже присутствие крупного хищника не всегда заставляет копытных держаться подальше от такого места.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Следы от обгрызенной лосем коры

Следы от обгрызенной лосем коры / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

В Чернобыльском заповеднике различные обитатели леса совместно оставляют следы на деревьях. Среди них — медведи, олени и дикие кабаны. А на окраине села Лубянка возле ели также заметили следы быков из одичавшего стада.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

«Казалось бы, копытные должны избегать мест, где побывали крупные хищники, но в период гона правила меняются — гормоны берут свое», — говорится в посте.

Следы медведя можно распознать по повреждениям коры: животные царапают её когтями, кусают и трутся о ствол. Для этого медведь встает на задние лапы и прижимается к дереву головой, шеей и спиной, оставляя при этом свой запах. Так он может заявить о своём присутствии и размерах, а подобные сигналы также помогают в поиске партнёра. Под наблюдение попал даже медведь, который выбрал для маркировки просмоленный деревянный столб.

Сосна со следами повреждений, нанесенных медведем и дикими кабанами / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Сосна со следами повреждений, нанесенных медведем и дикими кабанами / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Следы когтей медведя на коре / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Следы когтей медведя на коре / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Повреждение сосны медведем / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Повреждение сосны медведем / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Иначе ведут себя олени. В конце лета и осенью, когда наступает период гона, самцы используют рога для маркировки. Трение о ствол помогает удалить с них отмерший бархат, а заодно служит демонстрацией силы перед самками и другими самцами. Хотя олени чаще выбирают деревья небольшой толщины, в заповеднике их следы находили и на старых елях.

Следы кабанов расположены ближе к земле и нередко встречаются рядом с грязевыми ваннами. Свои следы на коре оставляют и другие обитатели этих территорий — в частности, лоси, которые обгрызают деревья.

Совместная маркировка ели медведем и оленями / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Совместная маркировка ели медведем и оленями / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

«В лесу, где животные не всегда встречаются лицом к лицу, такие метки становятся важным способом общения. Настоящая социальная сеть, только вместо смартфона — дерево», — добавил Сергей Жила.

Напомним, что ученые Чернобыльского заповедника начали исследование «Муравьиный постапокалипсис», чтобы выяснить, как насекомые удивительным образом восстанавливают гнезда и осваивают полностью выжженные территории.

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