На Десне уже локализуют органическое загрязнение, которое попало в нее из Сейма

Меры по аэрации и внесению активного ила должны поглотить загрязняющую органику, которая поступает в Десну из реки Сейм, а также предотвратить море рыбы.

На реке Десна в Черниговской области специалисты уже проводят мероприятия по локализации органического загрязнения, поступившего из реки Сейм.

Об этом сообщило Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

По словам первого заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александра Краснолуцкого, речь идет, в частности, об абсорбции загрязняющих веществ.

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Где есть такая возможность, специалисты осуществляют насыщение воды кислородом (аэрацию), запускают активный ил. Последнее, согласно прогнозам ученых, будет способствовать уменьшению загрязнения.

Краснолуцкий проинформировал, что проведение таких мероприятий было принято после консультации с учеными и на основании решения комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

Он добавил, что, согласно прогнозам, меры по аэрации и внесению активного ила должны поглотить загрязняющую органику, которая поступает в Десну из реки Сейм, а также предотвратить море рыбы.

"В общей сложности завезено 10 тонн активного ила с Белоцерковского водоканала. Спасибо КОВА за помощь. Будем наблюдать и проводить мониторинг состояния воды на постоянной основе, особенно в местах внесения активного ила, чтобы проследить динамику", – отметил чиновник.

Для дальнейшего анализа и отслеживания изменений перед аэрацией специалисты отобрали пробы воды для исследования.

По данным Государственного агентства водных ресурсов и Госэкоинспекции, на реке Сейм в Сумской и Черниговской областях наблюдается уменьшение концентрации загрязнения.

В Батурине продолжаются работы по сбору погибшей рыбы и захоронению ее в соответствующих местах. На территории Сумской области уже собрали более 11 тонн.

На Десне проходят мероприятия по вылавливанию погибшей рыбы на территории Сосницкой общины Корюковского района. С помощью сеток уже изъято 500 кг. Всего на территории Черниговской области сегодня собрано почти 6 тонн погибшей рыбы.

В пределах Киевской области загрязненные воды в Десне отсутствуют. Случаи гибели водных биоресурсов не зафиксированы. Для недопущения вторичного загрязнения реки возможна установка барьерных рубежей – сеток для отлова погибшей рыбы.

Напомним, на днях в реке Сейм в Сумской области обнаружили массовый мор рыбы. Причиной стало попадание в водоем большого количества органических веществ, что снизило уровень кислорода в воде.

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