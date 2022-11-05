На детской площадке в Ровно раздался взрыв: четверо пострадавших (фото)

Ровенские правоохранители установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина во дворе многоэтажки.
Вечером в пятницу, 4 ноября, на улице Романа Шухевича в Ровно раздался взрыв. Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что сдетонировал боеприпас, который бросил неизвестный мужчина, находясь на детской площадке во дворе многоэтажки.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
По предварительной информации в результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых малолетний ребенок.
На месте происшествия полицейские обнаружили двух человек, которые могут быть причастны к совершенному преступлению. С ними общаются правоохранители.
Напомним, ранее стали известны подробности громкой истории о ровенской 12-летней школьнице, которая, по данным зоозащитников, жестоко издевается над котом и мечтает убивать их.
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