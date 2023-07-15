На дне Каховского водохранилища обнаружили руины древнего монастыря (видео)

После подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.

На дне Каховского водохранилища археологи нашли на дне руины древнего монастыря, старый мост через Хортицу и лодку, которой более 300 лет.

Об этом пишет BBC News Украина.

Отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.

Руины древнего монастыря нашли на дне Каховского водохранилища

Добавим, что ученые фиксируют новые катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва россиянами 6 июня Каховской ГЭС Северо-Крымский канал обмелел.

Читайте также: