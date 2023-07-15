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На дне Каховского водохранилища обнаружили руины древнего монастыря (видео)

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
1083
Время на прочтение
1 мин
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На дне Каховского водохранилища обнаружили руины древнего монастыря (видео)

На дне Каховского водохранилища обнаружили руины древнего монастыря.

После подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.

На дне Каховского водохранилища археологи нашли на дне руины древнего монастыря, старый мост через Хортицу и лодку, которой более 300 лет.

Об этом пишет BBC News Украина.

Отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.

Руины древнего монастыря нашли на дне Каховского водохранилища

Руины древнего монастыря нашли на дне Каховского водохранилища

Добавим, что ученые фиксируют новые катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва россиянами 6 июня Каховской ГЭС Северо-Крымский канал обмелел.

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Дата публикации
Просмотры
1083
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