На дне Каховского водохранилища обнаружили руины древнего монастыря (видео)

После подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.
На дне Каховского водохранилища археологи нашли на дне руины древнего монастыря, старый мост через Хортицу и лодку, которой более 300 лет.
Об этом пишет BBC News Украина.
Отмечается, что после подрыва Каховской ГЭС вода отступила, и на поверхности начали появляться артефакты разных эпох.
Добавим, что ученые фиксируют новые катастрофические последствия из-за подрыва Каховской ГЭС. В результате подрыва россиянами 6 июня Каховской ГЭС Северо-Крымский канал обмелел.
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