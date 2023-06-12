На дне Каховского водохранилища обнаружили старинные артефакты и человеческие черепа – фото

В Сети распространяют находки из Каховского водохранилища после подрыва оккупантами.

После подрыва россиянами Каховской ГЭС на местах, где уже обмелело водохранилище, люди находят старинные артефакты и даже человеческие останки.

Так, в районе Никополя обнаружили древние мушкеты и каску времен Второй мировой войны.

Также на дне обмелевшего Каховского водохранилища местные жители заметили человеческие останки. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видны несколько черепов, один из них – в шлеме немецкого образца.

На дне Каховского водохранилища обнаружили старинные артефакты. Фото/Facebook: Денис Казанский.

На дне Каховского водохранилища обнаружили старинные артефакты. Фото/Facebook: Денис Казанский.

На дне Каховского водохранилища обнаружили человеческие черепа. Фото: скриншот.

На дне Каховского водохранилища обнаружили человеческие черепа. Фото: скриншот.

Напомним, на одесском побережье переселенцы из Херсона обнаружили византийскую амфору.

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