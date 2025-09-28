- Дата публикации
На дне Каховского водохранилища сформировался редкий лес с "чужеродными" видами - академик
На территории бывшего Каховского водохранилища возник новый тополево-ивовой лес, почти исчезнувший биотоп.
На территории, где раньше располагалось Каховское водохранилище, стремительно формируется новая и уникальная экосистема, приобретающая высокое природоохранное значение.
Об этом сообщил академик НАН Украины, заведующий отделом геоботаники Института ботаники им. М.Холодного Яков Дидух в интервью ZN.UA.
Восстановление почти пропавшего биотопа
По словам ученого, на обнаженном дне водохранилища происходит воспроизводство тополево-ивового леса. Это особенно важно, поскольку такие галерейные леса в Украине практически исчезли.
Этот новый биотоп имеет высокую ценность: он отличается богатой фауной насекомых (до 450 видов), место размножения и остановки редких видов птиц и животных, а также имеет высокую рекреационную привлекательность.
Природа не возвращается: риски новой экосистемы
Однако эксперт отмечает, что новая экосистема не является точным повторением прошлого и несет потенциальные риски. Природа, по его словам, никогда не возвращается в исходное положение.
Главная опасность состоит в том, что поймы рек становятся коридорами для агрессивных инвазионных (чужеродных) видов. Эта тенденция уже фиксируется: в частности, растущая ива является гибридом местной ивы белой с занесенной ивой краснеющей.
"Мы видим воспроизводство природных экосистем. Но они уже не те, что были в прошлом", - подчеркнул Дидух.
Вопрос нравственности: стоит ли восстанавливать водохранилище?
Ученый выразил сомнения в целесообразности полного восстановления Каховского водохранилища и повторного затопления этих территорий. Для дикой природы такое решение станет огромной утратой.
Он отмечает, что решение о возможном уничтожении крупнейшего по площади заливного лесного биотопа требует не только экономического, но и морального и законного обоснования. Дидух призывает отказаться от "советской гигантомании" и искать гибкие, оптимальные варианты, которые будут учитывать потребности орошения, ЗАЭС и судоходства, но не будут идти вопреки природе.
