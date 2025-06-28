На Днепре археологи обнаружили артефакты возрастом более 6000 лет (фото)

Находка / © Укргідроенерго

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Уникальные находки, охватывающие тысячелетия истории, обнаружила археологическая экспедиция возле плотины ДнепроГЭС. Специалисты Национального заповедника «Хортица» совместно с представителями «Укргидроэнерго» исследовали скалы, известные как «Три стога» или «Три брата», которые впервые за десятилетия стали доступными из-за снижения уровня воды.

Об этом говорится в сообщении Укргидроэнерго.

Во время первых часов разведки археологи нашли фрагменты посуды медно-каменного века (более 6000 лет), черепки времен бронзы, обломки античной амфоры, кости животных, часть старинного якоря, а также три загадочных черных камня, похожих на «Черный камень» из музея на Хортице, которому приписывают магические свойства.

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Одна из самых интересных находок — углубление в камне на «Среднем Стоге», известное как «Казацкая миска». По легендам, здесь запорожцы готовили еду. Рядом обнаружили еще одну, меньшую миску, а на соседнем острове Наклонном — аж семь аналогичных углублений. Ученые не исключают, что часть из них могла иметь естественное происхождение, но есть признаки человеческого вмешательства в их форму и использование.

После снижения воды Днепра скалы возле Хортицы вскрыли древние артефакты

После снижения воды Днепра скалы возле Хортицы вскрыли древние артефакты / © Укргідроенерго

После снижения воды Днепра скалы возле Хортицы вскрыли древние артефакты / © Укргідроенерго

После снижения воды Днепра скалы возле Хортицы вскрыли древние артефакты / © Укргідроенерго

Сообщается, что исследование только началось, впереди — длительная научная работа по анализу и описанию найденного. Представители «Укргидроэнерго» отмечают: компания как социально ответственная организация поддерживает инициативы по сохранению культурного и природного наследия, особенно в условиях климатических изменений и военных вызовов. В центре внимания — устойчивое развитие, взаимодействие с учеными и уважительное отношение к наследию предков.

Напомним, ранее мы писали о том, что на дне океана нашли похороненный город возрастом 140 000 леткоторый может изменить представление об истории человечества.