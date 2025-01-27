На Днепропетровщине 16-летняя мама родила третьего ребенка в карете скорой (фото)

У 16-летней роженицы это уже третий ребенок.
На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила третьего ребенка прямо в карете скорой помощи.
Об этом в социальных сетях сообщила заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева.
Юная мама из Каменского района Днепропетровской области начала рожать прямо во время движения "скорой". К счастью, малыш родился здоровым. Новорожденному мальчику и его маме оказали необходимую помощь и доставили в роддом Днепра.
Роженица и ее новорожденный малыш находятся в удовлетворительном состоянии.
Ранее мы писали, что в Киеве из-за халатности акушера-гинеколога частного роддома погиб младенец.
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