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На Днепропетровщине 16-летняя мама родила третьего ребенка в карете скорой (фото)

На Днепропетровщине 16-летняя мама родила третьего ребенка в карете скорой (фото)

16-летняя девушка третий раз стала мамой на Днепропетровщине

У 16-летней роженицы это уже третий ребенок.

На Днепропетровщине 16-летняя девушка родила третьего ребенка прямо в карете скорой помощи.

Об этом в социальных сетях сообщила заведующая Каменской станцией областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева.

Юная мама из Каменского района Днепропетровской области начала рожать прямо во время движения "скорой". К счастью, малыш родился здоровым. Новорожденному мальчику и его маме оказали необходимую помощь и доставили в роддом Днепра.

Медики
Медики "скорой", принимавшие роды

Роженица и ее новорожденный малыш находятся в удовлетворительном состоянии.

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Ранее мы писали, что в Киеве из-за халатности акушера-гинеколога частного роддома погиб младенец.

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