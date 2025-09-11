На Днепропетровщине 2-летний мальчик выстрелил себе в голову из пистолета

Мальчик чудом выжил

В городе Покров Никопольского района 2-летний мальчик выстрелил себе в голову из пневматического пистолета, нашедшего в ящике тумбочки.

О спасении ребенка рассказала медик «экстренной помощи» Никополя Валентина Марченко.

«Мальчик нашел в ящике тумбочки пневматический пистолет и выстрелил себе в голову. Пуля прошла по касательной и застряла в участке лба», — говорится в сообщении.

Малышу обработали рану, наложили асептическую повязку, осуществили обезболивание и доставили в больницу. Там ребенка осмотрел хирург, оказал хирургическую помощь, после чего та же бригада «экстренки» доставила ребенка вместе с мамой на лечение в Днепропетровскую областную детскую клиническую больницу.

