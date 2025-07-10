На Днепропетровщине 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки: что известно о его состоянии (фото)

Ребенок выпал из окна

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В городе Покров Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Инцидент произошел 10 июля. К месту происшествия прибыли спасатели, которые осторожно подняли травмированного ребенка на носилки и передали медикам.

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«Девочку срочно доставили в больницу», — говорится в сообщении.

Ребенок выпал из окна

Ребенок выпал из окна

К сожалению, это не первый подобный случай в Украине. В Киеве в июне погиб ребенок, который выпал с 15 этажа. Также мы сообщали, что в Ровенской области погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна, опершись на москитную сетку.

Напомним, в Китае девятилетняя девочка чудом выжила после падения с 25 этажа многоэтажки. Оказалось, что почувствовав жару, девочка, имя которой не разглашается, решила открыть окно. К сожалению, конструкция окна была неплотной, в результате чего она упала и приземлилась на платформу 18 этажами ниже.