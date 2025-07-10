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- Украина
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На Днепропетровщине 2-летний ребенок выпал из окна многоэтажки: что известно о его состоянии (фото)
Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки. Девочку срочно доставили в больницу.
В городе Покров Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.
Инцидент произошел 10 июля. К месту происшествия прибыли спасатели, которые осторожно подняли травмированного ребенка на носилки и передали медикам.
«Девочку срочно доставили в больницу», — говорится в сообщении.
К сожалению, это не первый подобный случай в Украине. В Киеве в июне погиб ребенок, который выпал с 15 этажа. Также мы сообщали, что в Ровенской области погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна, опершись на москитную сетку.
Напомним, в Китае девятилетняя девочка чудом выжила после падения с 25 этажа многоэтажки. Оказалось, что почувствовав жару, девочка, имя которой не разглашается, решила открыть окно. К сожалению, конструкция окна была неплотной, в результате чего она упала и приземлилась на платформу 18 этажами ниже.