На Днепропетровщине 20-летний племянник зарезал тетю и вынес из ее дома технику (фото)

В Петропавловке Днепропетровской области 20-летний парень зарезал свою 41-летнюю тетю, после чего украл из ее дома телефон и телевизор.

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

Событие произошло около пяти часов утра 2 августа. Как выяснилось, накануне в семью в гости пришел племянник. Между хозяевами и гостем возник конфликт, переросший в драку.

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Когда злоумышленник остался наедине с потерпевшей, он нанес женщине около трех ножевых ранений, от которых она скончалась на месте. После чего парень забрал технику и скрылся с места преступления.

Во время задержания у злоумышленника изъяли вещи потерпевшей. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, во Львовской области разоблачили 45-летнюю жительницу Прикарпатья, которая помогала военнообязанным незаконно выезжать за границу.

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