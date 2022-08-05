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На Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в электроопору и загорелся (фото)

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На Днепропетровщине автомобиль вылетел с дороги, врезался в электроопору и загорелся (фото)

Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

Водитель чудом не пострадал.

В поселке Молодежное, что в Царичанском районе Днепропетровской области, легковой автомобиль "ВАЗ-2111" выехал за пределы дороги, столкнулся с электроопорой и отбойником, после чего загорелся.

Об этом сообщили в ГСЧС.

На место происшествия прибыли спасатели. Пожар локализовали в 00:18 и ликвидировали через 12 минут. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российская армия в ночь на 5 августа постоянно обстреливала Днепропетровщину из разного оружия. Оккупанты накрыли огнем Никопольский и Криворожский районы.

© Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
© Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: Главное управление ГСЧС в Днепропетровской области

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