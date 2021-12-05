На Днепропетровщине без вести пропала 15-летняя девочка, которую месяц назад только вернули домой

На Днепропетровщине без вести пропала 15-летняя девочка, которую месяц назад только вернули домой

В полиции говорят, что ребенок неоднократно убегал из дома.

В Новомосковске Днепропетровской области правоохранители и общественность разыскивают 15-летнюю Надежду Бегиу. Она вышла из дома вечером 4 декабря и пропала без вести. Раньше школьницу уже искали полицейские.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Школьница вышла из дома около 17:00. После чего перестала выходить на связь с родными и близкими. Где она сейчас, неизвестно.

На вид ей около 15—16 лет. Рост примерно 150 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы короткие, темно-русые, голубые глаза. Во что была одета, неизвестно.

"Всем, кто владеет информацией о местонахождении несовершеннолетней Надежды Бегиу, просьба сообщить в полицию по телефонам: "102", (068) 491 16 16, (098)-242-58-03", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

Напомним, что в Николаевской области обнаружили мертвым 9-летнего мальчика.

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