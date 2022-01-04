На Днепропетровщине без вести пропали женщина и ее 7-летняя дочь: фото и приметы

На Днепропетровщине без вести пропали женщина и ее 7-летняя дочь: фото и приметы

Из дома они вышли еще 31 декабря.

В Кривом Роге Днепропетровской области правоохранители и волонтеры разыскивают женщину и ее дочь. Вместе они ушли из дома еще 31 декабря. Где они сейчас, неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Также читайте В Сумской области третьи сутки ищут двух пропавших воспитанников дома семейного типа

Правоохранители устанавливают местонахождении 42-летней Нели Рикардо-Березино и ее 7-летней дочери Эмилии Максимовной. Вместе они вышли из дома в Покровском районе города.

Приметы ребенка: на вид около 5—6 лет, рост — 110 сантиметров, худощавого телосложения, темные волосы до плеч, карие глаза. Была одета в темные штаны, розовый свитер, в голубую шапку и фиолетовую курточку.

Приметы женщины: на вид около 40 лет, рост — 155 сантиметров, среднего телосложения, темные прямые волосы, карие глаза. Была одета в темные штаны, кроссовки, дубленку розового цвета, светлую шапку. С собой у нее была большая спортивная сумка черного цвета.

“Просьба к тем, кто владеет информацией о возможном местонахождении пропавших, проинформировать отделение полиции № 3 Криворожского районного управления полиции по телефонам: (098) 068 62 99, (096) 522 32 51, (099) 618 08 48, или “102" — отметили в пресс-службе Нацполиции области.

Читайте также: