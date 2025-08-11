На Днепропетровщине бус ТЦК влетел в трактор: пострадал 36-летний пассажир

Бус ТЦК влетел в трактор / © скриншот с видео

Реклама

На Днепровской трассе произошла ужасная авария: микроавтобус ТЦК въехал в трактор возле Широкого.

Об этом сообщают в сообществе Твой Кривой Рог.

В результате аварии пострадал 36-летний пассажир буса ТЦК.

Реклама

«Военнообязанного с артериальным кровотечением и раной плеча повезли сначала в один из криворожских ТЦК, а уже потом в больницу. Таким образом, когда на место ДТП прибыла скорая, ни одного пострадавшего там уже не было», — говорится в сообщении.

Ранее ТСН.ua сообщал, что для транспортировки мобилизованных из ТЦК введены новые правила. Согласно новым нормам, формирование списков для направления мобилизованных из ТЦК в воинские части может осуществляться через Реестр «Оберег». Эти списки могут передаваться в электронном виде через систему электронного документооборота.

В частности, ТЦК формирует именный список личного состава военной или сводной военной команды с помощью реестра «Оберег».

После подписания этого документа квалифицированной электронной подписью руководителя ТЦК, его посылают по электронной почте или через систему электронного документооборота в ту воинскую часть или ТЦК, куда направляется команда мобилизованных.

Реклама

Простыми словами: состоялась цифровизация передачи списков личного состава.