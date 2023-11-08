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На Днепропетровщине директор КП присвоила 1 млн грн при покупке электроэнергии – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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На Днепропетровщине директор КП присвоила 1 млн грн при покупке электроэнергии – подробности

Проверки директора КП на Днепропетровщине из-за незаконного завладения средствами / Фото: Прокуратура Днепропетровской области

На Днепропетровщине правоохранители разоблачили директора коммунального предприятия.

На Днепропетровщине директору жилищно-коммунального предприятия Первомайского городского совета сообщили о подозрении в хищении почти 1 млн гривен при закупке электроэнергии.

Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, между городским жилищно-коммунальным предприятием и обществом был заключен договор о снабжении электрической энергией. В договоре четко указывались плановый размер и цена. С целью завладения бюджетными средствами директор жилищно-коммунального предприятия вносила изменения в договор путем заключения дополнительных соглашений, в которых искусственно завышала стоимость электроэнергии.

По согласованию прокурора в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

При процессуальном руководстве директору КП сообщено о подозрении в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Напомним, в Киеве заместитель директора ипподрома погорела на взятке.

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Дата публикации
Просмотры
484
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