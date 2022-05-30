На Днепропетровщине две АЗС оштрафовали из-за завышения цен

На Днепропетровщине две АЗС оштрафовали из-за завышения цен

Всего в Днепропетровской области проверили шесть заправок, из них две — нарушители.

В Днепропетровской области во время проверки обнаружили две АЗС, которые завышали цены на горючее. Одну из них уже оштрафовали на 96,8 тысячи гривен.

Об этом сообщили в ГУ Госпродслужбы в Днепропетровской области.

Всего в Днепропетровской области было проверено шесть АЗС. Их названия не разглашают.

Напомним, украинские АЗС изменили стоимость автогаза. Средняя цена на сжиженный газ выросла до 40,33 грн/л.

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