ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

На Днепропетровщине есть изменения в движении поездов: детали

Из-за ситуации в Днепропетровской области есть изменения в движении поездов «Укрзализныци».

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Поезд

Поезд

В Днепропетровской области есть ограничения в движении пригородных рейсов. Также вводятся дополнительные конфигурации.

Об этом сообщает «Укрзализныця».

Движение поездов в Днепропетровской области изменили

Так, 9 марта временно не будут курсировать следующие рейсы:

  • №6412 Кривой Рог-Главн. — Радушная

  • №6413 Радушная — Кривой Рог-Главн.

  • ﻿﻿№6471 Радушная — Кривой Рог

  • ﻿﻿№6472 Кривой Рог — Радушная

  • №6474 Кривой Рог-Главн. — Никополь

  • №6473 Радушная — Кривой Рог-Главн.

Обнародованы и изменены маршруты на 10 марта:

  • №6485 вместо Радушная — Тимково будет следовать по маршруту Кривой Рог-Главн. — Тимково

  • №6476 вместо Тимкова — Радушная будет направляться Тимково — Кривой Рог-Главн.

«ОВА организует автобусные шаттлы между населенными пунктами», — добавили в ведомстве.

Пассажиров призывают следить за объявлениями на официальных страницах УЗ.

Ранее мы писали, что РФ повредила железную дорогу во время ночной атаки 7 марта. Стало известно, что ряд поездов вынужденно изменил маршруты, некоторые рейсы задерживаются.

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie