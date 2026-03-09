- Дата публикации
На Днепропетровщине есть изменения в движении поездов: детали
Из-за ситуации в Днепропетровской области есть изменения в движении поездов «Укрзализныци».
В Днепропетровской области есть ограничения в движении пригородных рейсов. Также вводятся дополнительные конфигурации.
Об этом сообщает «Укрзализныця».
Движение поездов в Днепропетровской области изменили
Так, 9 марта временно не будут курсировать следующие рейсы:
№6412 Кривой Рог-Главн. — Радушная
№6413 Радушная — Кривой Рог-Главн.
№6471 Радушная — Кривой Рог
№6472 Кривой Рог — Радушная
№6474 Кривой Рог-Главн. — Никополь
№6473 Радушная — Кривой Рог-Главн.
Обнародованы и изменены маршруты на 10 марта:
№6485 вместо Радушная — Тимково будет следовать по маршруту Кривой Рог-Главн. — Тимково
№6476 вместо Тимкова — Радушная будет направляться Тимково — Кривой Рог-Главн.
«ОВА организует автобусные шаттлы между населенными пунктами», — добавили в ведомстве.
Пассажиров призывают следить за объявлениями на официальных страницах УЗ.
Ранее мы писали, что РФ повредила железную дорогу во время ночной атаки 7 марта. Стало известно, что ряд поездов вынужденно изменил маршруты, некоторые рейсы задерживаются.