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На Днепропетровщине государственная больница заработала 67 млн грн на выдуманных пациентах (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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На Днепропетровщине государственная больница заработала 67 млн грн на выдуманных пациентах (фото)

Фото: Прокуратура Днепропетровской области

У подозреваемых изъяли кучу денег.

На Днепропетровщине коммунальное медицинское учреждение внесло в базу информацию о предоставлении услуг выдуманным пациентам и получило за это почти 67 млн гривен бюджетных средств на свои счета на протяжении 2021-2022 годов.

Преступную схему организовал директор, привлеча начальника управления, заведующего отделением и четырех врачей, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Во время проведения обысков по местам работы и проживания подозреваемых изъяли более 220 тысяч долларов, 900 тысяч гривен и 23 тысяч евро.

Решается вопрос об избрании всем участникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

© Прокуратура Днепропетровской области
Фото: Прокуратура Днепропетровской области
© Прокуратура Днепропетровской области
Фото: Прокуратура Днепропетровской области

Напомним, львовские медики осуществили последнюю мечту тяжелобольной украинки. Они проделали путь в 1300 километров до ее родного города Одессы, чтобы она успела увидеть и обнять сына.

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Дата публикации
Просмотры
2531
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