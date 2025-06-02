На Днепропетровщине группа подростков связала и раздела ребенка, снимая издевательства на видео

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В поселке городского типа Соленое на Днепропетровщинезафиксирован случай жестокого издевательства над несовершеннолетним парнем. Видео инцидента, на котором группа подростков бьет и унижает парня, получило широкую огласку в социальных сетях и вызвало волну возмущения в обществе.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре в Telegram.

В связи с этим ювенальные прокуроры Правобережной окружной прокуратуры Днепропетровской области совместно со следователями полиции начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины (пытки).

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«Сейчас продолжается обработка всех видео- и фотоматериалов, обнародованных в сети. Следственные действия проводятся оперативно и в тесном взаимодействии со всеми ответственными службами», — сообщают в прокуратуре.

Расследование ведет Днепровское районное управление полиции №1 Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области. Устанавливаются личности всех участников событий, а также мотивы издевательств.

Правоохранители призывают граждан воздержаться от самосуда, зато — способствовать следствию и передавать в правоохранительные органы всю имеющуюся информацию об инциденте.

Напомним, ранее мы писали о том, что подростки вульгарно надругались над могилой на сельском кладбище

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