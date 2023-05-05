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На Днепропетровщине и Запорожье работает ПВО – мониторинговые каналы

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
414
Время на прочтение
1 мин
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На Днепропетровщине и Запорожье работает ПВО – мониторинговые каналы

Находитесь в укрытиях / Фото: ТСН.ua

В Днепропетровске – громко.

По предварительной информации, в Днепропетровской области сработало ПВО.

Поэтому в городе и области могут раздаваться громкие взрывы.

Ранее сообщалось о движении вражеских беспилотников в этом направлении.

Находитесь в безопасном укрытии. Не пренебрегайте личной безопасностью и предупреждениями от власти.

"У кого тревога – не игнорировать, в окна не бегать. Мужчины работают", — говорится в сообщениях в местных пабликах.

Также сообщается о взрывах в Запорожье. Мол, причина та же – работа ПВО. Раньше нет подтверждения этой информации.

Позаботьтесь о личной безопасности.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы.

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Дата публикации
Просмотры
414
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