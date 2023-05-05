На Днепропетровщине и Запорожье работает ПВО – мониторинговые каналы

По предварительной информации, в Днепропетровской области сработало ПВО.

Поэтому в городе и области могут раздаваться громкие взрывы.

Ранее сообщалось о движении вражеских беспилотников в этом направлении.

Находитесь в безопасном укрытии. Не пренебрегайте личной безопасностью и предупреждениями от власти.

"У кого тревога – не игнорировать, в окна не бегать. Мужчины работают", — говорится в сообщениях в местных пабликах.

Также сообщается о взрывах в Запорожье. Мол, причина та же – работа ПВО. Раньше нет подтверждения этой информации.

Позаботьтесь о личной безопасности.

Напомним, что ранее мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы.