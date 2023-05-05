На Днепропетровщине и Запорожье работает ПВО – мониторинговые каналы

В Днепропетровске – громко.
По предварительной информации, в Днепропетровской области сработало ПВО.
Поэтому в городе и области могут раздаваться громкие взрывы.
Ранее сообщалось о движении вражеских беспилотников в этом направлении.
Находитесь в безопасном укрытии. Не пренебрегайте личной безопасностью и предупреждениями от власти.
"У кого тревога – не игнорировать, в окна не бегать. Мужчины работают", — говорится в сообщениях в местных пабликах.
Также сообщается о взрывах в Запорожье. Мол, причина та же – работа ПВО. Раньше нет подтверждения этой информации.
Позаботьтесь о личной безопасности.
Напомним, что ранее мониторинговые каналы рассказали, откуда ждать угрозы.
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