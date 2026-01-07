Эвакуация / © ТСН

На Днепропетровщине в Дубовиковской территориальной громаде Синельниковского района объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из отдельных населенных пунктов в связи с ситуацией с безопасностью.

Об этом сообщила Дубовиковская территориальная община на странице Facebook.

Согласно сообщению, решение принято в соответствии с решениями уполномоченных органов и имеет целью защиту жизни и здоровья детей и их семей в условиях повышенной опасности.

Принудительная эвакуация объявлена из таких населенных пунктов громады: поселок Чаплино, села Долгое, Журавлинка, Зеленый Гай, Касаево, Копани, Крутенькое, Новоандреевка, Петриково, Ровно, Тараново, Волны, а также Хуторо-Чаплино.

Отмечается, что эвакуация проводится организованно при участии соответствующих служб. Семьям будет оказываться помощь с транспортом, размещением и обеспечением первоочередных потребностей.

Эвакуация осуществляется вместе с родителями или законными представителями и продлится в течение 30 дней — до 5 февраля 2026 года.

В территориальной громаде рассказали, что для получения помощи во время эвакуации жители могут обращаться на единую горячую линию по эвакуации в Днепропетровской области по номеру 0-800-336-085, а также в гуманитарные организации, в частности гуманитарную миссию «Пролиска», благотворительные фонды «Право на защиту», «Роккада», «Дети нового поколения», организацию «Восток-SOS», Датский совет по делам беженцев и другие.

Сообщается, что дополнительными разъяснениями можно обращаться к старостам соответствующих округов или в исполнительный комитет Дубовиковского сельского совета, а также в структурные подразделения социальной защиты, службы по делам детей, центра предоставления социальных услуг и отдела образования общины.

Напомним, ранее мы писали о том, что на Совете обороны приняли решение об обязательной эвакуации жителей 14 приграничных сел Черниговской области. Речь идет о населенных пунктах Новгород-Северской, Семеновской, Сновской и Городнянской общин