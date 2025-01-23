На Днепропетровщине из-за аварии на глубине более 1300 метров оказались заблокированы 135 шахтеров

Спасатели вызволили из подземной ловушки всех шахтеров.

В Днепропетровской области из-за аварии на одной из подстанций в подземных выработках шахты одного из горнодобывающих предприятий региона на глубине более 1300 метров оказались заблокированы 135 шахтеров.

Об этом сообщает ГСЧС Украины в сообщении в соцсетях.

Благодаря совместной работе горноспасателей, специалистов предприятия и других подразделений ГСЧС аварию удалось ликвидировать.

Спасение шахтеров требовало применения сложной технологии создания искусственной нагрузки шахтной клети, позволившей безопасно поднять людей на поверхность.

Спасательные работы завершены. Все 135 шахтеров вернулись домой целыми и невредимыми.

Напомним, что шахта по добыче коксующегося угля в Покровске на востоке Украины остановила работу. Это произошло из-за приближения русских войск.

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